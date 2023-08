Pericolosa gang picchia coppia sul lungomare | indagini in corso

... per non dare ragione ai giornali modenesi che mettono quotidianamente in guardia sulla... come lo spaccio, la prostituzione, gli scippi, le rapine, i furti, le baby, anche in centro ...Forse la più circostanziata e dunque, per lui. La District Attorney che conduce il caso, ... uno statuto di solito utilizzato controe mafie. Lo sforzo dell'accusa è proprio quello di ...Leggi Anche Verona, sgominata baby: pestaggi punitivi in diretta Instagram - 'Chiedi scusa' e poi le botte Leggi Anche Youtuber, ...moda del momento In quella che appare come una ...

Londra, sale l'allarme per le baby gang dopo il saccheggio di massa organizzato via social a Oxford Street TGCOM

Dai giochi pericolosi sulle loro biciclettine pubblicati su Youtube alla richiesta di dignità. I protagonisti lanciano un raduno in piazza Trento e Trieste a Monza per sabato 9 settembre .A Monza gli adolescenti che impennano sulle Bmx tra auto e pedoni diventano un caso. Ma loro difendono questo stile di vita: “Non capirete mai quello che facciamo” ...