Leggi su news.robadadonne

(Di lunedì 28 agosto 2023) Secondo una nuova ricerca, glima impegnati sentimentalmente preferirebbero chela lorofosse. Lo studio – condotto dall’Università di Bath – che ha analizzato i dati di oltre 42.000 persone in nove Paesi, ha rilevato che glinelle coppie in cui la donna è l’unica fonte di sostentamento hanno un benessere inferiore alla media rispetto alle coppie in cui è l’uomo la principale fonte di guadagno o quelle in cui entrambi lavorano. Alle persone intervistate è stato chiesto quale fosse il loro livello di soddisfazione nella vita, su una scala da 1 a 10. I ricercatori hanno scoperto che il punteggio era 0,223 più alto tra i maschi del Regno Unito nelle coppie in cui entrambi erano...