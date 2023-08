Perché c’è bisogno di “personaggi gay di mer*a” | secondo la regista Emma Seligman

Leggi su news.robadadonne

(Di lunedì 28 agosto 2023) Si può tranquillamente dire che laabbia aperto la strada a un nuovo filone narrativo quando ha lanciato il suo ultimo film, Bottoms, che per la prima volta affronta il sesso tra gay adolescenti. “L’unica rappresentazione di adolescenti queer che avevo visto sullo schermo era molto docile e dolce, e volevo solo vederegay di”, ha dichiarato, senza giri di parole, durante un’intervista a Them. Quel che aveva sempre voluto laera qualcosa di più volgare, vicino allo stile di American Pie ma con protagonisti queer. “Volevo fare qualcosa di gay e stupido e non così serio. Inoltre, volevo realizzare una storia di eroi. Qualcosa con combattimenti e nervosismi. Qualcosa di imprevedibile. Volevo dare alle ragazze queer, ...