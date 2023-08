Per essere veramente felici dobbiamo accettare una cosa molto semplice

Leggi su gqitalia

(Di lunedì 28 agosto 2023) Pertenere conto di un fattoreimportante nella nostra vita quotidiana, e cioè che non basta seguire buone abitudini come, per esempio, fare sport, rafforzare le nostre relazioni sociali, meditare o mostrare gratitudine. Tutto questo èimportante, sì, ma non sarà mai sufficiente se dimentichiamo un aspetto essenziale della vita. In un articolo sulla ricchezza psicologica, l'esperta Kristen Lee spiega perché a volte anche le persone che lavorano costantemente sulla propriatà rischiano di non. Parla della cosiddetta "tà superficiale", che puòintesa come unatà basata sul divertimento, sulla mancanza di ...