“Per colpa dei vostri insulti orrendi | prima di pubblicare un video controllo che non si veda la ciccia Fate ca*are | non so quanto reggerò ancora” | lo sfogo della tiktoker Giulia Casati

(Di lunedì 28 agosto 2023) Più di 400mila follower tra Instagram e TikTok e quasi 21 milioni di ‘mi piace’ sulla piattaforma cinese. Lei è, 22 anni, di Milano, conosciuta ai più giovani sostanzialmente per la frequentazione (ormai terminata) con un altro creator, Valerio Mazzei. In questi ultimi giorni,ha pubblicato unche – attualmente – conta 2.2 milioni di visualizzazioni. È un filmato che fa riflettere. Sì perché da TikTok si può imparare a conoscere meglio la società in cui abitiamo e soprattutto come la vivono gli adolescenti di oggi. Accettazione, body shaming, consapevolezza: queste sono le parole chiave del lungo discorsoche ha risposto al commento di una ragazza che aveva scritto di ricordarediversa da com’è ora. Il riferimento, ...

...scelta religiosa ocondizione, è 'vergine' : "Cari vergini, normali non lo siete, fatevene una ragione! [] La normalità è avere rapporti sessuali. Se a voi tutto sembra normale, invece, è...È indecente e la responsabilità, la, è totalmente dell'arbitro. È un pericolo pubblico, ma non voglio dire altro perché sarei inopportuno'. Insomma, non ci è andatoniente leggero Pier ...... da un contrappunto sonoro alle visioni di morte e ai suoi sensi di. Ancora una volta Christopher Nolan conferma l'importanza della colonna sonorail suo cinema. Ora in ...

Juvemania: mercato bloccato, non è colpa di Giuntoli. Lukaku-Roma per la gioia dei tifosi, ora Vlahovic deve fare 20 gol Calciomercato.com

Parla Fiorenza Perris, psicoterapeuta e clinical director del servizio di psicologia online e Società Benefit Unobravo ...Il piano B ha un costo più oneroso. Pochi giorni per risolvere una grana che l’Inter non aveva messo in preventivo: doveva essere l’acquisto più oneroso della Serie A, forse lo sarà, ma bisogna ...