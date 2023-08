Pentathlon | Mondiali 2023 | l’Egitto vince la staffetta mista davanti a Corea del Sud e Repubblica Ceca

(Di lunedì 28 agosto 2023) Con lasi sono conclusi i Campionatidimodernoche si sono disputati a Bath (Inghilterra). Per l’Italia la manifestazione si è chiusa con grandissimi risultati come la doppietta di ieri nella prova femminile, mentre oggi non erano al via nostri rappresentanti. La medaglia d’oro è andata alcon 1413 punti (254 nella scherma, 317 nel nuoto, 300 nell’equitazione e 542 nel laser run), medaglia d’argento per ladel Sud con 1395 punti (246 nella scherma, 317 nel nuoto, 291 nell’equitazione e 541 nel laser run), medaglia di bronzo per lacon 1386 punti (230 nella scherma, 312 nel nuoto, 273 nell’equitazione e 571 nel laser run). Quarta posizione per la Turchia con 1376 ...

Doppietta azzurra a Bath nell'individuale femminile: per le due atlete anche il pass per i Giochi olimpici di ...AGI - Storica doppietta azzurra aidimoderno. A Bath, in Gran Bretagna, Elena Micheli si è confermata campionessa iridata precedendo la connazionale Alice Sotero . Dalla prima edizione nel 1978, mai due azzurre ...Italia delmoderno femminile nella leggenda aidi Bath, in Inghilterra, dove Elena Micheli e Alice Sotero hanno conquistato, rispettivamente, la medaglia d'oro e d'argento a livello iridato, ...

La storica doppietta azzurra ai Mondiali di pentathlon moderno AGI - Agenzia Italia

Tre azzurre in finale e la certezza della medaglia a squadre. L’Italia del pentathlon moderno sorride al termine delle semifinali femminili ai Mondiali Senior in corso a Bath, in Inghilterra. La campi ...Mondiali di Pentathlon moderno a Bath, in Inghilterra. Elena Micheli, atleta romana, ma di origini reatine, del Centro sportivo Carabinieri, ha compiuto un'impresa storica. Si è confermata campionessa ...