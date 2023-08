Pentathlon | Elena Micheli festeggia il titolo iridato | “Non mi aspettavo il bis! Il podio con Alice Sotero è un sogno”

Leggi su oasport

(Di lunedì 28 agosto 2023) Ilmoderno azzurro, e ne ha ben donde, lo splendidodiconquistato ai Campionati Mondiali 2023 in corso di svolgimento a Bath (Inghilterra). Un risultato prestigioso per una atleta che sta vivendo davvero un momento di grazia. Per la nativa di Roma, infatti, si va a completare uno storico bisdopo il successo di Alessandria d’Egitto del 2022. Non solo, la giornata è stata completata dalla medaglia d’argento di, per un trionfo epocale per i nostri colori. Il movimento, specialmente al femminile, è quanto mai in salute e si proietta verso i Giochi Olimpici Estivi di Parigi 2024 con estrema voglia di fare bene. Le chance di ripetersi anche sotto i Cinque Cerchi non ...