Pentathlon | Alice Sotero | “Una medaglia iridata è la conferma dopo la World Cup” | Alessandra Frezza | “Giorno storico”

Leggi su oasport

(Di lunedì 28 agosto 2023) I Campionati Mondiali 2023 dimoderno in corso di svolgimento a Bath (Inghilterra) hanno regalato all’Italia una domenica letteralmente storica. Elena Micheli, infatti, ha conquistato lad’oro (la seconda consecutiva a livello iridato) nella gara femminile ma, come se non bastasse, sul podio è salita anche, per una doppietta sensazionale. Ha chiuso al 13° posto, infine,, permettendo alla nostra pattuglia di vincere anche il titolo a squadre. Elena Micheli ha bissato l’oro mondiale conquistato lo scorso anno ad Alessandria d’Egitto, mentre al secondo postouna grande rimonta, si è piazzata, già oro ai Giochi Europei. Entrambe hanno ampiamente in tasca il pass per i ...