Pensioni minime | aumenti a partire da luglio ma non per tutti Ecco chi ne ha diritto GUIDA

(Di lunedì 28 agosto 2023)dama non pera chi spettano. Ada, la pensione minima subirà un aumento. Tuttavia, nontroveranno soldi in più nella retribuzione mensile. L'aumento straordinario stabilito dal governo nell'ultima manovra riguarderà, infatti, solo gli ex lavoratori e non coloro che ricevono un bonifico di tipo assistenziale dall'Inps. Di...

"Stabilizzare il taglio del cuneo fiscale, detassare 13esime, straordinari e, premi di produzione. E poi le". Antonio Tajani, mentre è in viaggio verso la Puglia per un incontro pubblico, elenca le priorità per la prossima manovra. Lo fa dopo aver rilasciato un'intervista al Sole 24 Ore per ...Ancora sulle, invece, Forza Italia insiste per un ritocco delle. Probabile che si parlerà ancora della tassa sugli extraprofitti delle banche, sostenuta da Lega e Fdi. Il ...In più dobbiamo alzare lea mille euro. La situazione è quella che è, e io ho fatto alcune proposte, ma la priorità è tutelare famiglie e imprese', chiosa il segretario di Forza ...

Pensioni settembre, aumenti nel cedolino in base all'eta: ecco come saranno gli assegni ilmessaggero.it

Per le pensioni minime, più basse, poi, fino a 600 euro, non è previsto invece alcun pagamento di tasse, rientrando tali categorie di reddito nella cosiddetta no tax area per cui non è previsto il ...CEGLIE MESSAPICA Niente sbandate estive o, peggio, elettorali. Quando Giorgia Meloni, oggi, aprirà il primo Consiglio dei ministri post-ferie la parola d’ordine che trasmetterà ...