Pensione | ecco quanto può salire l’assegno se rimani a lavoro un anno in più

Leggi su ilovetrading

(Di lunedì 28 agosto 2023) Più tardi si va ine più alto sarà. Vediamo insieme diaumenta restando unin più al. Molte persone che potrebbero accedere allacon Quota 103 si chiedonopotrebbero avere in più sulprevidenziale continuando a lavorare per un altro. In questo articolo vi spieghiamo come stle cose.più alta restando aunin più/ Ilovetrading.itTra le tante misure dianticipata attualmente in vigore in Italia, una delle più importanti è certamente Quota 103. Questa forma di prepensionamento – che ha sostituito Quota 100, cancellata nel 2021- consente di andare in ...