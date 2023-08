Pavard | dall’Inter filtra ottimismo | oggi l’ok del Bayern Monaco? – Sky

(Di lunedì 28 agosto 2023) La situazione inerente al trasferimento all’Inter diresta bloccata. Ma secondo Sky Sport 24 c’è ancoraper il lascia passare del, che cerca il sostituto. ORE DECISIVE – L’Inter ha l’accordo, sia con ilche con lo stesso Benjamin. Quello che manca per il trasferimento in nerazzurro del difensore è, invece, un sostituto per il club bavarese. Resta, comunque, grandein casa Inter per la conclusione dell’affare. Secondo Sky Sport 24definitivo delpotrebbe arrivare ancheo, al massimo, nella giornata di domani. Sia l’Inter che il calciatore hanno fretta di chiudere, vista l’imminente fine del ...

