Pavard | Bayern Monaco fra Chalobah e Kalulu | il nodo è la formula

(Di lunedì 28 agosto 2023) Per liberare Benjamin, ilha messo nel mirino. Ne arriverà solo uno. L’Inter, intanto, aspetta EREDE ? Ilsonda i nomi di Trevohdel Chelsea e di Pierredel Milan. Come riferiscono i colleghi di Sport1, entrambi i giocatori hanno dato il loro OK per un eventuale trasferimento in Baviera, tant’è che ilha allacciato i contatti con i rispettivi rappresentanti. Ma ilrimane la. Infatti, ilvorrebbe prendere l’erede di, che aspetta solo di partire in direzione Milano per firmare con l’Inter, in prestito con diritto di riscatto. Inter-News - Ultime ...

Anche io non ho capito bene perché si è lasciato andare Stanisic e si cerchi ora un sostituto di'. MEGLIO IL- Matthaus non si ferma qui e aggiunge: ' Con tutto il bene che voglio al ...L' Inter continua a muoversi sul mercato per chiudere questa sessione estiva con un rinforzo importante in difesa. I nerazzurri sono da tempo su Benjamin, ma se ilMonaco non troverà un sostituto potrebbe anche non lasciar partire il francese. Anche per questo il club meneghino starebbe pensando ad un suo connazionale. Si tratta di ...Pierre Kalulu, centrale francese classe 2000 del Milan, sarebbe finito nella lista delper sostituire: i dettagli Le ultime ore della sessione estiva del calciomercato potrebbero legare a doppio filo i destini di Benjamine Pierre Kalulu , rendendo rovente l'asse ...

Inter, sfuma l'arrivo di Pavard Il comunicato del Bayern Monaco Fantacalcio ®

E' Juan Foyth il nome nuovo per il Bayern Monaco come possibile sostituto di Benjamin Pavard, difensore promesso sposo dell'Inter. Secondo quanto riporta in Germania Sport1, infatti, i bavaresi ...Nelle ultime ore, si è fatto strada l'interesse del Bayern Monaco per Pierre Kalulu per sostituire Benjamin Pavard in procinto di trasferirsi l'Inter; i ...