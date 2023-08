Paura a Pozzuoli | autobus contro il cancello del Comune Poi dato alle fiamme

(Di lunedì 28 agosto 2023) Questa mattina unprivato ha sfonild’ingresso della sede deldi(Napoli) in via Tito Livio. Il mezzo è statoda un soggetto, al momento ignoto, che si è poialla fuga. “Quello che è accaduto è gravissimo – ha commentato il sindaco di, Luigi Manzoni -. É un vile e violentissimo attaccole istituzioni el’intera città. Attendiamo l’esito delle indagini già iniziate, con piena e totale fiducia nell’operato delle forze dell’ordine e della magistratura. Ma deve essere chiaro che questa amministrazione e questa comunità non cederanno mai al ricatto della violenza. Preserveremo in tutte le sedi la sicurezza ...

'Quello che è accaduto è gravissimo - ha commentato il sindaco di, Luigi Manzoni - . É un vile e violentissimo attacco contro le istituzioni e contro l'intera città. Attendiamo l'esito delle ...Ancora terremoti nei Campi Flegrei. Alle ore 23.14 di ieri i sismografi dell'Osservatorio Vesuviano hanno registrato un evento sismico con epicentro nel Golfo diad una profondità di circa 3 km. Di magnitudo 2.6 della Scala Richter, il terremoto è durato diversi secondi ed è stato accompagnato da un boato. Il sisma è stato avvertito lungo la fascia ...Secondo i dati diffusi dall' Istituto Nazionale di Geofisica e Vulcanologia la scossa più forte è stata di magnitudo 3,3 ed è stata avvertita a Napoli ee allarme fra i residenti che ...

Paura a Pozzuoli, autobus contro il cancello del Comune. Poi dato ... Il Denaro

Questa mattina un autobus privato ha sfondato il cancello d’ingresso della sede del Comune di Pozzuoli (Napoli) in via Tito Livio. Il mezzo è stato dato alle fiamme da un soggetto, al momento ignoto, ...Momenti di paura a Pozzuoli, in provincia di Napoli, dove un autista ha sfondato il cancello di un Comune di Pozzuoli in retromarcia. Poi è sceso e ha dato in fiamme il bus turistico per scappare poi ...