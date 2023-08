Patto anti-inflazione | ora gli industriali valutano l’adesione

Leggi su quifinanza

(Di lunedì 28 agosto 2023) L’orizzonte si sta gradualmente ampliando per quanto riguarda l’eventuale coinvolgimento del settore industriale nell’accordo. Secondo informazioni pervenute da fonti di agenzia, alcune associazionistanno prendendo in considerazione l’opportunità di partecipare ale, a tal fine, pianificano di tenere incontri nei prossimi giorni con i loro consigli direttivi. È degno di nota il fatto che abbiano già aderito a questo accordo le importcatene di distribuzione e il settore commerciale. Attualmente, non è stata ancora stabilita alcuna pianificazione di incontri presso il ministero delle Imprese, ma non è escluso che si verifichino interazioni prima della scadenza del 10 settembre. Tale data rappresenta il termine entro il quale verranno definite le linee guida ...