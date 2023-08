Pattinaggio artistico | Carolina Kostner entra nello staff tecnico di Yuma Kagiyama

Leggi su oasport

(Di lunedì 28 agosto 2023) Arriva una notizia molto importante dal mondo delitaliano.infatti èta a far parte del teamdi, medaglia d’argento alle Olimpiadi di Pechino 2022. La notizia è emersa lo scorso fine settimana quando il nome dell fuoriclasse è comparso ufficialmente nella scheda biografica ISU dell’atleta. Si tratta di una notizia molto significativa per diversi aspetti., che in passato ha lavorato anche con la statunitense Alysa Liu (bronzo ai Mondiali del 2022), secondo quanto riportato dalla testata giapponese Nikkansport si sarebbe unita all’head coach Masakazu(padre di) per iniziare a svolgere un lavoro specifico in vista ...