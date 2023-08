Partanna. Francesca Maccani il 30 agosto per la Rassegna Letture nel Chiostro

Leggi su tp24

(Di lunedì 28 agosto 2023) ... 'Fili d'Erba', nel 2007 e gestisce una pagina Facebook - 'leggo veloce' - in cui ... = '1693228654' AND banner sld = 'marsala' AND banner tld = 'it' AND (portale = '1') ORDER BY RAND(); - - > -...