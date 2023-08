Papa Francesco pronto a volare in Mongolia | ' Vengo come fratello di tutti'

Saranno loro ad accoglierenel suo prossimo viaggio apostolico, che si svolgerà dal 31 agosto al 4 settembre, portandolo questa volta in Mongolia. Il Pontefice ha definito questo ...Cosìnel corso di un incontro con i gesuiti portoghesi che ha incontrato a Lisbona , dove si è recato di recente per la Giornata mondiale della gioventù. Abbonati per leggere anche Leggi i ...È con profondo dolore cheha ricevuto la notizia della morte del cardinale brasiliano Gerardo Majella Agnelo, avvenuta sabato 26 agosto, a 89 anni, a Londrina, nello Stato di Paranà in Brasile. Lo si legge nel ...

Papa Francesco. Negli Usa si rafforzano i cattolici reazionari. La Chiesa è aperta a tutti anche a gay e trans la Repubblica

Una scelta che optò anche Papa Francesco, che proprio da queste parti venne colto a deliziare il “maialino arrostito” con una bevanda legata alla produzione vinicola locale. Il panino con la porchetta ...Francesco suggerisce a ciascuno di noi di porsi oggi quella ... Oppure se è il Signore che può portarmi "là dove da solo non riesco ad arrivare". Il Papa conclude proponendo una sorta di 'esame di ...