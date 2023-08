Papa Francesco | «L’aumento dell’uso di droga da parte degli adolescenti deve destare allarme»

(Di lunedì 28 agosto 2023)mette in guardia, la questione dellaai giovanissimi è un male che si diffonde e che va combattuto con tutte le forze. «Il fenomeno dell’abuso di stupefacenti e di sostanze psicotrope continua ae preoccupazione, specialmente per la crescita del consumo che si registra tra glie i giovani. E di conseguenza, per l’incremento delle vendite disulle “piazze digitali” del dark web». Così il Pontefice nel messaggio inviato aicipanti al 60esimo Congresso Internazionale dei Tossicologi Forensi.sulla: adolescenza è fase delicata «L’adolescenza e l’età giovanile, come sappiamo, costituiscono fasi particolarmente delicate nella ...

"Questa edizione è importante - ha aggiunto - anche perché lo scorso annoha riconosciuto il vero senso della Perdonanza lasciandoci in eredità l'anno giubilare. Quindi L'Aquila è ...Stupri a Caivano, il vescovo: "al Parco Verde" "Il degrado delle strutture è una vergogna, lo Stato non può abbandonarle" Le linee guida del ministro saranno presto recapitate ai ......colpito subito dopo il ritorno a Hong Kong dopo aver ricevuto dal tribunale il permesso di partecipare all'inizio di gennaio ai funerali di Benedetto XVI e aver potuto anche incontrare...

Papa Francesco a colloquio coi gesuiti in Portogallo: «Qui l’acqua è stata smossa per bene» La Civiltà Cattolica

In Iraq i suoi hanno proposto la pena di morte per chi pratichi l’omosessualità. Dunque per me la sola risposta di civiltà è quella che propone Papa Francesco, senza confondere diritti e desideri.Mons. Paolo Pezzi, arcivescovo di Mosca, traccia al Sir un bilancio dell’incontro che venerdì 25 agosto ha visto Papa Francesco in video conferenza con San Pietroburgo con i giovani russi: “La direzio ...