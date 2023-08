Leggi Anche Migranti,: 2mila morti nel Mediterraneo, dolore e vergogna ' Se sfruttavi gli operai , se mentivi o imbrogliavi, non contava, e invece erano rilevanti i peccati sotto la cintola ', sottolinea ...Il vescovo di Aversa Angelo Spinillo ha dichiarato che chiederà adi visitare Parco Verde come segnale di vicinanza, per far sentire meno sola la comunità di fronte al degrado". L'...... ha già incontrato l'Agenda 2030 ONU sullo sviluppo sostenibile, l'Enciclica Sociale Laudato Si die il Metaverso nelle sue diverse dimensioni digitali. Ma il "nuovo" è già in ...

Papa Francesco: "La Chiesa è aperta a tutti, anche a gay e trans" TGCOM

Così Francesco nel corso di un incontro con i gesuiti portoghesi che ha incontrato a Lisbona, dove si è recato di recente per la Giornata mondiale della gioventù. Nel colloquio, pubblicato da La ...Il vescovo di Aversa, Angelo Spinillo: “Papa Francesco venga a Caivano. In settimana arriverà anche la commissione antimafia. Domani manifestazione cittadina alle ore 18. Contro l'orrore della storia ...