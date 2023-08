Papa Francesco | “Chiesa aperta a tutti | anche a omosessuali e trans”

(Di lunedì 28 agosto 2023) (Adnkronos) –, parlando con i Gesuiti portoghesi, è tornato ad affrontare il tema legato alle personeessuali. In particolare, nel dialogo coi Gesuiti a Lisbona in occasione della Gmg reso noto dal direttore della Civiltà Cattolica, padre Antonio Spadaro, Bergoglio ha osservato: "Io credo che sulla chiamata rivolta a "" non ci sia discussione. Gesù su questo è molto chiaro:. Gli invitati non erano voluti venire alla festa. E allora lui disse di andare ai crocevia e chiamare. E affinché resti chiaro, Gesù dice "sani e malati", "giusti e peccatori",. In altre parole, la porta èa ...

Contemporaneamente, infatti, si chiuderà anche l'Anno della Misericordia, ossia i 12 mesi di indulgenza concessi in via straordinaria danella sua storica visita alla Perdonanza ...Costruita nel 1816 per volontà delcesenate Pio VII Chiaramonti, e alla Biblioteca ... Dopo aver visitato la Biblioteca e il suo Chiostro di San, è previsto un giretto libero fra i ..., parlando con i Gesuiti portoghesi, è tornato ad affrontare il tema legato alle persone omosessuali e transessuali. In particolare, nel dialogo coi Gesuiti a Lisbona in occasione della ...

Papa Francesco: "La Chiesa è aperta a tutti, anche a gay e trans" TGCOM

Il Papa a La Civiltà Cattolica: "C'è una giusta evoluzione nella comprensione delle questioni di fede e di morale" ..."Io non ho paura della società sessualizzata, no; mi fa paura come ci rapportiamo con essa, questo sì. Ho paura dei criteri mondani" ...