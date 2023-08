Panico in città | lancia bus contro cancello Comune e gli dà fuoco FOTO

(Di lunedì 28 agosto 2023) Un uomo hato il busildele gli ha datoMomenti diquelli che si sono verificati, nelle ultime ore, nella cittadina. Ci troviamo a Pozzuoli (provincia di Napoli) dove il conducente di un bus si è reso protagonista di un episodio che ha lasciato tutti senza parole. D’altronde non potrebbe essere altrimenti. Il soggetto in questione è il titolare di una nota ditta locale di trasporti. Cosa ha fatto? A quanto pare hato il mezzoildel. Successivamente ha ben pensato di dargli. Insomma, un vero e proprio attacco al Municipio dellabus...

... Ray si accorge che nel cielo si è formata una grande nube dalla quale cadono a terra fulmini e saette che disattivano le apparecchiature elettriche, creando ilnella. Quando l'operaio ...Scontro verbale e fisico con attimi die toni bollenti. Bagarre in Comune lunedì mattina durante il consiglio programmato. Tra i ... mettendo in sicurezza la, cosa mai fatta. Tra pochi ...lo fa risprofondare nele mi lascia per la terza volta. Il copione oramai è chiaro, quindi ... Pochi giorni fa rientravo dalla vacanza e sono atterrata nella sua. Lui lo sapeva e si è ...