Pamela Camassa sulla sua storia con Filippo Bisciglia e Temptation Island

Leggi su biccy

(Di lunedì 28 agosto 2023) Tornata da L’Isola dei Famosi,è nuovamente accanto al suo compagno di una vita,. Ai microfoni di Superguida Tv l’ex naufraga ha parlato dellad’amore con il conduttore di. “Se sono felice per la miadon? Bhe certo che lo sono… per meè tutto, quando hai un compagno di vita, la tua famiglia e amici veri che ti vogliono bene, bhe quella è la felicità». Cosa penso del successo che ha con? Sono felicissima, aa 1 a 100… 1000! Devo dire che sono contentissima per lui e fiera del lavoro che svolge ogni edizione. Ovviamente il successo del programma è merito di tutta la grande squadra che ...