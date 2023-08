Pamela Camassa | “Filippo Bisciglia? Sono felice del suo successo”

Leggi su 361magazine

(Di lunedì 28 agosto 2023), reduce dall’esperienza in Honduras al reality L’Isola dei Famosi, torna a parlare della sua relazione cone ammette: “del suoammette di esseregrazie al suo compagno di vita. Lo svela in un’intervista a Superguidatv. Le sue parole emozionano: alla domanda se ècon il suo compagno, la ex naufraga ha così risposto: «Bhe certo che lo… per meè tutto, quando hai un compagno di vita, la tua famiglia e amici veri che ti vogliono bene, bhe quella è la felicità». Ha detto la sua anche suldel conduttore ...