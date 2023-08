L'ultimo arrivato in casapotrebbe scendere in campo già il prossimo martedì. Kristofferva verso l'esordio per la prossima sfida di campionato contro la Reggiana e i motivi sono essenzialmente due. Uno perché non ...... dopo l'arrivo di, possono prendere posto insieme in difesa. Lo avevano fatto per 45 minuti nella sfida contro il Melita , adesso la copia dovrà migliorare lo score difensivo delche ...Frabotta era stato accostato alin questa sessione di mercato, ma i rosa hanno poi virato su Kristoffer. Il comunicato SSC Bari comunica di aver acquisito dalla Juventus, con la formula ...

Palermo, Lund verso l’esordio contro la Reggiana. Di Francesco arriva oggi ItaSportPress

Palermo di Corini tra calciomercato estivo e match di campionato contro la Reggiana: Corini abbraccia Henderson e aspetta Di Francesco . Piace Florenzi del Cosenza, Damiani prossimo all'addio.Il n.25 potrebbe essere preferito al terzino ceco che nelle prime due uscite non ha convinto. Una novità a sinistra – Sulla corsia opposta c’è Lund dall’inizio. Aurelio è in gruppo ma non è ancora ...