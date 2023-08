Palermo e Trapani nella morsa degli incendi | decine di evacuati

(Di lunedì 28 agosto 2023) Diversistanno divampando nel palermitano, dove è andato a fuoco nuovamente parte di Monte Pellegrino a. Sono in corso interventi da parte del Corpo forestale e vigili del fuoco. Il forte vento di Scirocco alimenta i roghi con molti residentidalle abitazioni. Brucia anche il trapanese. Domenica chiuso per diverse ore l'aeroporto Vincenzo Florio a causa delle fiamme nelle campagne circostanti.

Dopo il rogo che nella giornata di domenica è divampato a Scoppello , in provincia di, nuovi focolai sono scoppiati in tarda serata nei territori vicino Messina ecausando notevoli ...In provincia di, dopo le emergenze di Scopello e Birgi, paura ieri anche per un incendio ... - - > Un tratto della- Mazara del Vallo è stato chiuso a causa delle fiamme che ...Infine, sul fronte siciliano, si segnalano 5 capoluoghi di provincia ritardatari: Caltanissetta (Itp +13,66), Catania (Itp +40,55), Messina (Itp +7,34),(Itp +27,32) e(Itp +10,75). ...

La Sicilia continua a vivere un'estate tormentata dagli incendi. Prima Catania, poi Palermo, adesso anche a Trapani i vasti incendi preoccupano sia i suoi cittadini, sia i turisti andati a visitarla.