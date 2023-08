Pagelle di oggi Vuelta a España 2023 | Remco Evenepoel domina | Jumbo-Visma ancora da rodare Caruso ci prova

Leggi su oasport

(Di lunedì 28 agosto 2023)TERZA TAPPA, voto 10: la caduta subito dopo l’arrivo è l’unica nota negativa di giornata. Una volta avrebbe fatto fatica su questi traguardi,invecein lungo e in largo con uno sprint lungo e va a prendersi il successo di tappa e la Maglia Rossa. È il detentore del titolo e vuole rirci, nonostante i rivali. Jonas Vingegaard, voto 8: non sarà al top come al Tour de France, ma un fenomeno così non va allasolo per partecipare. Trova le posizioni di testa del gruppo e non le lascia mai. Nella volata come sappiamo non ha il suo punto forte, ma in ogni caso è il più vicino ad. Juan Ayuso, voto 7,5: molto coraggioso l’iberico. In ...