Pagelle Cagliari-Inter 0-2 | voti e tabellino Serie A 2023 2024

(Di lunedì 28 agosto 2023) Le, i, il, le ammonizioni e i gol di, match valevole per la seconda giornata della. Alla Unipol Domus Arena digrandissimo primo tempo dei ragazzi di Simone Inzaghi che aggrediscono la partita con ferocia e qualità. Dopo pochi minuti Lautaro Martinez prende il palo con un gran sinistro al volo, ma il gol è nell’aria: Thuram inventa per Dumfries che apre il piattone e fa 0-1. Qualche minuto più tardi, azione sulla sinistra, con Dimarco che serve Lautaro Martinez e il bomber argentino mette in rete il suo terzo gol in due partite. Nella ripresa ilci prova con orgoglio, ma Sommer dice di no con una grande parata. Poco prima Calhanoglu aveva ...

Ranieri 5,5 : troppa Inter anche per Sir Claudio Ranieri che forse, nel momento critico, avrebbe dovuto osare di più, preferendo unmeno offensivo per non subire una goleada che averebbe ...Ma se togli lui e Nandez, a questorimane ben poco. Dal 59 Azzi 5 - Spreca un'occasionissima per riaprire la partita nel finale. Oristanio 4,5 - Partita da chi l'ha visto. Per mostrare la ...I top e flop e i voti ai protagonisti del match valido per la seconda giornata di Serie A 2023/24:- Inter Ledei protagonisti del match trae Inter, valido per la seconda giornata del campionato di Serie A 2022/2023. TOP: FLOP: ...

Cagliari-Inter, le pagelle - Calhanoglu due in uno, Bastoni a testa alta. Thuram cresce, Lautaro trascina Fcinternews.it

Cagliari-Inter, le pagelle dei nerazzurri. Una vittoria importantissima per la squadra di Simone Inzaghi che conquista altri tre punti e resta nella scia di Napoli e Milan. Tutti nel primo tempo le ...Rimane l’unico errore della sua partita, che poi procede senza ansie. De Vrij 7: Si temeva per l’assenza di Acerbi e invece l’olandese è stato perfetto a Cagliari così come lo era stato a Milano, ...