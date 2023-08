Pa | Csel | “35% dei capoluogo provincia sfora limite di 30 giorni per saldare debiti commerciali”

(Di lunedì 28 agosto 2023) (Adnkronos) – Il 35% delle cittàdiitaliane hato nel 2022 iltemporale entro cui dovrebbero essere saldati i. Ancora molte quindi le amministrazioni pubbliche che sono lontane dall’adeguarsi a quanto disposto dalla norma di riferimento, il decreto legislativo 231 dell’ormai lontano 2002, che prevede che idebbano essere saldati entro 30dalla data di ricezione della fattura o richiesta di pagamento. In casi particolari possono essere siglati specifici accordi che estendono questofino a 60. E' quanto emerge da una ricerca del Centro Studi Enti Locali () elaborata per l'Adnkronos. Tra i ...

Il% delle città capoluogo di provincia italiane ha sforato nel 2022 il limite temporale entro cui ... E' quanto emerge da una ricerca del Centro Studi Enti Locali () elaborata per l'Adnkronos. Tra ...Il% delle città capoluogo di provincia italiane ha sforato, nel 2022, il limite temporale entro cui ... È il dato che emerge da una ricerca del Centro studi enti locali () elaborata per l'...Il% delle città capoluogo di provincia italiane ha sforato nel 2022 il limite temporale entro cui ... E' quanto emerge da una ricerca del Centro Studi Enti Locali () elaborata per l' Adnkronos . ...

Pa, Csel: "35% dei capoluogo provincia sfora limite di 30 giorni per ... Adnkronos

(Adnkronos) – Il 35% delle città capoluogo di provincia italiane ha sforato nel 2022 il limite temporale entro cui dovrebbero essere saldati i debiti commerciali. Ancora molte quindi le amministrazion ...Da una ricerca del Centro Studi Enti Locali (Csel) emerge che il 35% delle città capoluogo di provincia italiane ha sforato nel 2022 il limite temporale ...