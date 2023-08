Ostia | dopo 18 anni saltano le “Giornate sarde” | Municipio in ritardo sui permessi

(Di lunedì 28 agosto 2023)– “la mancata realizzazione del ‘Summer Village’, ecco l’ennesima vergogna addella Giunta guidata dal Partito Democratico. Ora a pagare le conseguenze di questa Amministrazione è l’Associazione culturale ‘I quattro mori’ aps.18, infatti, la storica associazione del litorale non potrà realizzare le ‘ad’, evento organizzato ogni anno nello spazio dei parcheggi antistante la biblioteca ‘Elsa Morante’. La causa è da imputarsi ai ritardi sulle concessioni di questa giunta”. A denunciarlo è Francesco Bucci, Coordinatore di Forza Italia Giovani sul Xdi Roma, che aggiunge: “I cittadini sono stufi di una gestione deli cui ritardi vanno a danneggiare ...

... ma una sorta di profezia auto - avverante: papa Benedetto, l'11 febbraio 2013, annunciava che... su una tratta minore (100 km), sorvolando il litorale laziale trae il Circeo. Anche ...Ora,mesi di silenzi, riecco che quel fantasma torna ad aleggiare. Nessuno cerca i cani rubati. una ragazza che vive nell'entroterra di: 'Offro 500 euro se mi riportare la mia bambina. ...Denunciato invece per rapina impropria un 32enne cheessere stato dagli addetti alla vigilanza,... Sempre nel corso dei controlli, i Carabinieri della Stazione dicon il supporto dei colleghi ...

Ladro acrobata preso a bastonate dai condomini, salvato dal linciaggio RomaToday

La foto di un cucciolo di cane Corso, un appello e la ricompensa in caso di ritrovamento. Dragona e il X Municipio sono ripiombati nell'incubo della banda del furgone bianco che rapisce i cani. Una ps ...Giovedì 24 agosto a Ostia un 16enne che ha tentato di rubare in un appartamento, dopo essere stato scoperto da alcuni condomini, è stato preso a calci e pugni finché non sono intervenuti i carabinieri ...