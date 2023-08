Oroscopo di oggi 28 agosto 2023 per tutti i segni secondo Barbanera

(Di lunedì 28 agosto 2023)di28: ecco cosa prevedee come le posizioni e i movimenti dei corpi celesti rispetto alla Terra influiranno sudi28Ariete. 21/3 – 20/4 È una buona giornata per incontrare gli amici, per mettere la vostra sensibilità al servizio degli altri, per impegnarvi in un’azione concreta. L’autonomia che rivendicate per voi stessi...

Leone Il prestigio non è tutto. A volte dovete sacrificarlo per valori più importanti in campo sentimentale o per essere coerenti con i vostri ideali abituali.evita tutto ciò che ...Sagittario Non prestarti a giochi manipolativi contro terzi, l'unica cosa che otterrai sarà vincere nemici di cui non hai bisogno. Dimentica intrighi e macchinazioni.avrai le risorse necessarie per avviare ...Leone In questa settimana che iniziavisualizzerai la tua attività massima. È il momento ideale per lanciare progetti e avviare tutti i tipi di questioni relative al lavoro, agli ...

Da lunedì sei ai blocchi di partenza, Marte ti dà slancio e non perdi un minuto. Affrettati, perché Venere e Giove stanno usando la loro influenza per attirarti nelle loro grinfie. Ti ritroverai ...Cara Ariete, la ripresa di settembre si prospetta un po’ faticosa per il tuo segno quest’anno… Ti toccherà infatti fare i conti con l’opposizione del pianeta Marte, che per tutto il mese ti farà ...