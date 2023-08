Open Fiber | partiti i cantieri per la fibra ottica a Canosa di Puglia

Leggi su forzearmatenews

(Di lunedì 28 agosto 2023) (Adnkronos) – Al via adiil “Piano Italia a 1 Giga” finanziato con i fondi del Pnrr. L’intervento prevede il cablaggio in modalità Ftth (To The Home, lafino a casa) di 2.439 civici distribuiti sul territorio che corrispondono a 4.628 unità immobiliari (abitazioni, imprese e uffici della Pubblica amministrazione). I lavori sono stati già avviati nella ‘Zona 167’ e proseguiranno nelle prossime settimane in altre zone cittadine. Tra gli edifici coperti dalla rete Ftth dici sono diversi istituti scolastici e uffici della Pa, il Pronto soccorso dell’ospedale “Caduti in Guerra” e il Centro Unico di Prenotazione, il Commissariato di Polizia, la Stazione ferroviaria, il Centro Infanzia Sociale “Sonia” e alcuni siti ...