Open Fiber | Gasparri | ‘Cdp non butti soldi risparmiatori in questo disastro’

(Di lunedì 28 agosto 2023) Roma, 28 ago. (Adnkronos) – “Basta buttarepubblici dentro una autentica idrovora come, che va chiusa subito salvaguardando gli investimenti fatti e i dipendenti, nel quadro del confuso riordino della rete Tlc. Sono stupito da alcune affermazioni del vertice disecondo cui sarebbe ‘un asset strategico imprescindibile per qualsiasi ragionamento sulla digitalizzazione del Paese’. Tutti sanno cheè ormai assolutamente marginale per lo sviluppo della digitalizzazione del Paese. Nelle aree nere esistono due reti, quindi 8,5 milioni di unità immobiliari coperte da, paradossalmente non c’è necessità esistendo una valida alternativa. E quindi, se di danno di duplicazione vogliamo parlare, il ...

La strategia del Piano Italia a 1 Giga, sostenuta dal Dipartimento per la Trasformazione Digitale della Presidenza del Consiglio , trova il suo esecutore in. L'azienda si è aggiudicata 8 ...'Abbiamo davanti anni importanti di lavoro ma il punto chiave è definire la strategia sulla quale puntare per realizzare una vera digitalizzazione del Paese. La rete in fibra ottica consente di ...L'ente non potrà fare di più, dato che risulta controllato dal Tesoro e a sua volta detiene il 60% di, l'unica altra società attiva sul mercato domestico della fibra e con cui ...

