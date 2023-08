OnePlus 11 5G | il device di punta in super sconto su Amazon

(Di lunedì 28 agosto 2023) Qualora foste in cerca di un nuovo smartphone premium Android, vi suggeriamo quest’oggi un’interessante offerta che può fare al caso vostro. Suè disponibile il bellissimo11 5G: si tratta di undavvero all’avanguardia e dotato di caratteristiche e scheda tecnica eccezionali. Il dispositivo è in offerta con unodel 6% al prezzo di 864,90 euro (invece di 919 euro di listino) nel colore Titanio Nero, con 2 anni di garanzia e nella versione EU. Questo top di gamma è venduto e spedito da terzi, generalmente è spedito entro 3-4 giorni e la consegna è gratuita. Inoltre, avrete anche la possibilità di acquistarlo subito e pagarlo a rate con Cofidis al check-out. Detto ciò, andiamo a vedere insieme quali sono le principali caratteristiche e specifiche. Il11 5G è un ...

... che continua così la sua partnership con OPPO e. Accanto ci sarà spazio per lo schermo ... La batteria dello smartphone sarà enorme, specie per unpieghevole: parliamo infatti di una ...11 è anche l'unicoOppo//Realme a supportare una policy update in Italia 4+5 ovvero con quattro major update e cinque anni di patch di sicurezza garantiti! Insomma chi ha ...Per quanto riguarda la scheda tecnica del, Find N3 Flip avrà un Dimensity 9200 di MediaTek ... Nel mese di settembre, forse con un lancio in contemporanea globale, arriverà inveceFold, ...

OnePlus 10T 5G: a 479€ non puoi lasciartelo sfuggire Telefonino.net

OnePlus 10 Pro 5G costa solo 559,90 ... Si può dilazionare il pagamento del device in comode rate con CreditLine di Cofidis o con il sistema interno al sito; ciò significa che il dispositivo non ...OnePlus 9 5G è ancora un validissimo prodotto da acquistare ... che ti farà regolare manualmente la velocità dell’otturatore, l’ISO e altro ancora. Il device presenta un display Fluid AMOLED da 6,55 ...