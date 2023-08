Omicidio racket pompe funebri | ergastolo definivo per il boss Schiavone

(Di lunedì 28 agosto 2023) Tempo di lettura: < 1 minutoconfermato in Cassazione per Francesco‘Cicciariello’, storicodel clan dei Casalesi nonché cugino omonimo del capo della cosca Francesconoto come “Sandokan”. Cicciariello era accusato dell’di Giovanni Parente, titolare di un’attività diucciso nel settembre 1996 a Santa Maria la Fossa (Caserta) perché si oppose al monopolio del clan sui funerali, ovvero alcosiddetto del “caro estinto”; in pratica Parente non volle lasciare un funerale ad una ditta concorrente e vicina ai Casalesi, e per questo il clan ne decise l’eliminazione. La Corte di Cassazione ha confermato l’inflitto a Cicciariello dalla Corte d’Assise d’Appello di ...

