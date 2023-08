Omicidio Giulia Tramontano | Impagnatiello potrebbe aver usato topicida

Leggi su anteprima24

(Di lunedì 28 agosto 2023) Tempo di lettura: 2 minutiNon è ancora stata depositata in Procura a Milano la consulenza medico legale con tutti gli accertamenti, anche tossicologici, sul caso di, la 29enne incinta di 7 mesi uccisa il 27 maggio dal fidanzato 30enne Alessandro, che l’ha colpita con almeno 37 coltellate e ha fatto ritrovare dopo quattro giorni il corpo, gettato vicino a dei box a Senago (Milano). Verifiche, comunque, sono in corso sul fatto che il giovane possaanche tentato di avvelenare la compagna e il feto con un. Stando a quanto riportato da ‘la Repubblica’ e da ‘Il Giorno’, nelle analisi autoptiche sui tessuti sarebbero state trovate tracce di sostanze tossiche compatibili con un veleno per topi. Procura e investigatori hanno chiarito oggi che al momento la ...