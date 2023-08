Ogni migrante costa 1050 euro Facciamoli sbarcare nei porti Ue

Leggi su affaritaliani

(Di lunedì 28 agosto 2023)giorno in Italia arrivano migliaia di persone provenienti per la maggior parte dal continente africano. Ora non è il momento di motivare le ragioni per cui arrivano, ma caso mai perché deve essere solamente l'Italia a farsi carico di tutti questi arrivi. La... Segui su affaritaliani.it