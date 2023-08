“Odio i neri” | compie una strage | Paese sconvolto

(Di lunedì 28 agosto 2023) Una ennesima tragedia quella che arriva direttamente dal, ancora sotto shock per quello che è accaduto: il killer si è tolto la vita Una vicenda, l’ennesima , che ha lasciato la popolazione senza parole e sotto shock. Purtroppo non si tratta affatto della prima volta che accade una cosa del genere. Oramai negli Stati Uniti D’America non si parla d’altro se non della tragedia di Jacksonville. I media ed i quotidiani locali parlano tutti della stessa cosa: ovvero che sono stati 11 minuti di puro terrore. L’aggressore è un giovane di 21 anni. Si chiamava Ryan Christopher Palmeter. Dalnon hanno dubbi: era razzista ed odiava profondamente i. Trageda a Jacksonville (Ansa Foto) Notizie.comTanto è vero che, dalla sua abitazione, ha preso pistola e fucile da guerra ed ha dato la caccia ai. Uccidendone ...

Il padre aveva trovato i manifesti in cui il figlio parlava del suoverso ie capito che qualcosa di grave stava per accadere. L'allarme dato alla polizia, mezz'ora più tardi, non è servito....ha scoperto i manifesti razzisti dove dichiarava di "odiare ie di volerli uccidere". Manifesti che, ha precisato lo sceriffo, "descrivevano nel dettaglio la sua disgustosa ideologia di". ...... Ryan Christopher Palmer ha chiamato i genitori chiedendo loro di diffondere sui social media il suo manifesto razzista in cui diceva di odiare ie di volerli uccidere. Le armi appartenevano all'...

Undici minuti fatali in cui un ragazzo bianco di 21 anni armato di pistola e fucile da guerra ha preso di mira i neri, uccidendone tre, prima di togliersi la vita. Il giorno dopo la strage di Jacksonv ...A sparare un suprematista bianco. Nel computer manifesti contro i neri. I simboli nazi sulla pistola New York Il ragazzo che ha ucciso tre persone sabato a Jacksonville, in Florida, è un suprematista ...