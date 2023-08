Al contrario, il PIL si è contratto in dieci paesi, in particolare in Polonia (meno 3,7%) seguita da Svezia (meno 1,5%) e Colombia (meno 1,0%). Nel secondo trimestre del 2023 il PIL nell'area ...... ha affermato il segretario generale dell'Mathias Cormann. 'Sono necessari investimenti nell'... La produzione di latte nell'Unione europea è previsto incalo a causa della transizione in ...... pasta e latte), accelerando il processo di rientro dell'inflazione che secondo i dati... Per l'energia si registra unaumento su base congiunturale (+0,3%) e un calo marcato su base ...

Ocse, lieve rallentamento crescita a +0,4% in secondo trimestre Agenzia askanews

Nel G7, la crescita del PIL su base trimestrale - informa una nota dell'Organizzazione di Parigi - è aumentata leggermente allo 0,5% nel secondo trimestre del ...