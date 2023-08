Nuova bolla speculativa in arrivo?

Leggi su quifinanza

(Di lunedì 28 agosto 2023) Valutare l’opportunità di investire nell’intelligenza artificiale potrebbe comportare rischi a lungo termine. L’attrazione degli investitori verso il settore ad alta tecnologia, in particolare la robotica e l’intelligenza artificiale, è in crescita grazie alla sua performance. Anche il rinomato investitore Warren Buffet, conosciuto come l'”oracolo di Omaha”, ha dimostrato interesse investendo in questo ambito, il che sottolinea l’appeal del settore. Tuttavia, Mike Coop, il Chief Investment Officer di Morningstar Investment Management, mette in guardia dai pericoli legati alla “sovraconfidenza” dei partecipanti di mercato che ritengono di poter “anticipare gli impatti a lungo termine dell’intelligenza artificiale”. Questo eccesso di fiducia potrebbe portare a sorprese amare. Differenze e somiglianze con ladel 1999 Indubbiamente, al ...