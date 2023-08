Nubifragio a Genova | paura per allagamenti e lampi | nessun ferito VIDEO

(Di lunedì 28 agosto 2023) Un fortesi è abbattuto sue dintorni. In questo ultimo periodo, come nel resto d’Italia, si sono manifestati sul territorio picchi di caldo fuori dall’ordinario. Il capoluogo ligure, che non era ancora stato travolto dal maltempo che sta imperversando sull’Italia, si trova ora a combattere con pesanti fenomeni temporaleschi che riportano alla L'articolo proviene da Il Difforme.

Nella notte un violentoha colpito la Liguria. Asono caduti 80 millimetri di acqua in sessanta minuti. Allagamenti in tutta la città: dalla stazione Principe, alle zone centrali. ...Nella notte un violentoha colpito la Liguria e nelle prime ore del mattino anche il ...sotto l'acqua Oltre 200 interventi dei vigili del fuoco per rami caduti, sottopassi allagati, ...Allerta rossa in Lombardia, arancione in Piemonte:, torrenti esondati e case evacuate a Sondrio e Varese Il maltempo non dà tregua all'Italia . Oggi in Lombardia è scattata l'allerta meteo rossa , come segnala la Protezione Civile, ...

Le immagini girate stanotte nella zona di via degli Orefici: la pioggia ha trasformato la strada in un fiume d'acqua.Le testimonianze dalla zona di via dei Macelli di Soziglia, nel centro storico di Genova, dopo la notte di forti temporali avvenuti nella notte tra ...