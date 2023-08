Nubifragio a Genova | allagata la stazione Principe I video

Nella notte un violentoha colpito la Liguria. Asono caduti 80 millimetri di acqua in sessanta minuti. Allagamenti in tutta la città: dalla stazione Principe, alle zone centrali. ...Il maltempo non dà tregua: oggi scatta l' allerta rossa in Lombardia e arancione in altre sei regioni . Nella serata di ieri un violentoha colpito la Liguria. Asono caduti 80 millimetri di acqua in sessanta minuti . Allagamenti in tutta la città: dalla stazione Principe alle zone centrali. Sottopassi chiusi, tombini ...- Un vero e propriosi è abbattuto nella serata di oggi sul capoluogo della Liguria, creando non pochi disagi. La stazione di Principe ha subìto degli allagamenti, così come la ...

Allerta Arancione in Liguria, mezz'ora di nubifragio mette Genova ko TGLA7

Resta l’allarme. Oltre 200 interventi dei vigili del fuoco ad Alessandria, Vercelli, Novara e Asti Un paese evacuato nel Bresciano, allagamenti in A12, container sollevati dal vento a Varese. E ancora ...Altre sei regioni sono il allerta arancione. Disagi soprattutto per la circolazione ferroviaria. Collegamenti difficili con la Francia, dopo la sospensione dei treni tra Modane e Chambéry, a causa di ...