Notte di incendi in Sicilia | le fiamme raggiungono l’A29 e la Palermo-Agrigento Minacciate anche le case

(Di lunedì 28 agosto 2023) Mentre a Nord scatta l’allerta maltempo, intorna l’emergenza. Sono decine gliche da ieri divampano in diverse località dell’isola, in particolare nel palermitano e nel trapanese. Già ieri è stato costretto alla chiusura per alcune l’aeroporto di Trapani Birgi, mentre circa 200 turisti sono stati evacuati via mare nella tonnara di Scopello. I roghi, che sonoarrivati a minacciaree attività commerciali, hanno provocatol’interruzione di alcuni importanti assi viari. Uno degliè divampato lungo l’autostrada-Mazara del Vallo, costringendo gli automobilisti a uscire allo svincolo di Balestrate e a percorrere la statale fino a Partinico.lungo la ...

...contrasto agli oltre cinquantadivampati in diverse località dell'Isola. Lo afferma la Regione Siciliana, aggiungendo che 'il presidente Renato Schifan i è rimasto in contatto tutta la...Il Sud è invece alle prese col caldo e con gli. Maltempo, allerta rossa in Lombardia, ... A Roma ha piovuto nellaed in mattinata e c'è vento. Piogge sono segnalate inoltre sul comparto ...È stata una lungadi piogge quella appena trascorsa a Genova , come previsto dall'allerta ... chiuso per quattro ore, ieri, l'aeroporto di Trapani per il fumo sprigionato dagli. A ...

Notte di incendi nel palermitano, fiamme raggiungono strade Agenzia ANSA

Altri incendi hanno impegnato per ore le squadre antincendio lungo la statale Palermo-Sciacca, nella zona di San Giuseppe Jato. Diversi incendi dolosi, infine, a Termini Imerese e a Campofelice di ...A distanza di oltre nove mesi dal rogo doloso verificatosi nella notte dello scorso 8 novembre ... della quale non sono state rese note le generalità, è accusata di incendio aggravato dalla cosiddetta ...