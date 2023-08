(Di lunedì 28 agosto 2023) Un calcio dinon dato è una matrioska di crocicchi. Specie nella fase saliente di una partita non del tutto istradata. Non solo l’episodio principale in sé, dipendendo dalle decisioni arbitrali e dal Var: assegnarlo o meno, con l’aiuto del monitor o senza. Ma, essendo aleatorio l’esito, anche segnarlo o no: e se l’autore del fallo viene espulso, subentrano ulteriori variabili per il prosieguo dell’incontro. Troppe, per poter affermare con sicurezza che anche l’eventuale assegnazione del penalty in questione avrebbe trasformato la cosiddetta e proverbiale inerzia del match, determinandola in un senso o nell’altro. Eppure, ciò che è avvenuto domenica attorno al 70esimo minuto di gioco di Juventus-Bologna, nello stadio ai labili confini comunali tra Torino e Venaria Reale, non è facilmente confutabile. L’episodio: scambio lungo l’out sinistro dell’attacco rossoblu ...

Non sottovalutare mai le conseguenze di un rigore Il Foglio

Il Bologna era in vantaggio per 0-1 quando Dan Ndoye è stato atterrato in area di rigore dallo juventino Samuel Iling. Sembrava fallo, non però per l'arbitro che ha lasciato giocare. Da quel momento l ...