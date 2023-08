Non era più possibile restare nell' ombra Arianna Meloni | la sua prima bomba politica

Leggi su liberoquotidiano

(Di lunedì 28 agosto 2023) "Non potevo più stare"., sorella della premier e leader di Fratelli d'Italia Giorgia, commenta così al Corriere della Sera la sua nomina a responsabile della segreteriadi FdI. Di fatto, la numero 2 del partito proprio dietro alla presidente del Consiglio. "Non era piùrimanere dietro le quinte. Sia perché è bene che per certi ruoli ci siano persone che conoscono lae sanno fare quello che è richiesto, e io credo di esserne in grado, sia perché è più onesto e serio avere un ruolo ufficiale - il che significa metterci la faccia e assumersi in pubblico responsabilità - che". Parole chiarissime che vogliono mettere a tacere le ...