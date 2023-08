Non è un paese per bocciati I genitori intasano di ricorsi il Tar | «Ne passa solo 1 su 10» I presidi | «I genitori ignorano i segnali durante l’anno»

Leggi su open.online

(Di lunedì 28 agosto 2023) A seguito dei tanti casi scolastici finiti al Tar, sul tavolo del governo Meloni ora c’è una riforma che nasce con l’intenzione annunciata di restituire autorevolezza agli insegnanti che troppo spesso si vedrebbero ribaltare le decisioni stabilite in Consiglio di classe. Ma stando ai calcoli dell’avvocato Michele Bonetti, che da anni si occupa di diritto scolastico, – citato dal Corriere della Sera – in media «1 ricorso su 10 viene accolto». Il legale fa sapere che molte cause riguardano gli studenti con dsa, i disturbi specifici dell’apprendimento. «Sono poche quelle che si vincono perché finora la giurisprudenza del Tar è stata molto rigida», racconta Bonetti. I casi: «Le scuole devono connettersi con gli alunni» Nei giorni scorsi aveva fatto scalpore il caso di una studentessa delle medie di Tivoli, in provincia di Roma, che è stata promossa dal Tar con ...