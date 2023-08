Noleggio a lungo termine senza anticipo | una nuova era per la mobilità

Leggi su optimagazine

(Di lunedì 28 agosto 2023) Stiamo assistendo negli ultimi anni ad una vera e propria rivoluzione nel mondo della. Ilè uno dei trascinatori di questo grande cambiamento. Noleggiare un’auto, ad esempio, è diventata una possibilità assai facile da mettere in pratica. Oggigiorno la platea di beneficiari si è estesa comprendendo sia soggetti privati, che aziende. I vantaggi per ambe le tipologie di soggetti, sono molteplici. È quasi scontato ma essenziale, far presente che ogni convenienza va valutata in base alle esigenze personali. Laformula di: in cosa consiste? Ila ...