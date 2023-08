Nocera Inferiore | rapina a mano armata | colpo da 8mila €

(Di lunedì 28 agosto 2023) Unassolutamente duro e redditizio. A, alla sala bingo in Via Napoli, in tarda serata sabato scorso, un commando di cinquetori ha messo a segno unacon pistola e mitra. Il loro bottino si aggira attorno agli€. Il gruppo ha fatto improvvisamente irruzione con il volto coperto dal passamontagna, nel locale. Sotto la minaccia di pistole e mitra i malviventi hanno portato via l’ingente incasso e sono scappati, facendo perdere le proprie tracce. Si pensa che a compiere lasiano stati dei professionisti. Laè avvenuta sostanzialmente senza creare particolare caos all’esterno, come solitamente fanno solo gli esperti del settore, dopo aver ...

