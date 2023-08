No | questi cosmonauti non hanno affermato che la Terra è piatta

Leggi su facta.news

(Di lunedì 28 agosto 2023) Il 23 agosto 2023 la redazione di Facta.news ha ricevuto una segnalazione via WhatsApp che chiedeva di verificare le informazioni contenute in una foto pubblicata su Facebook il giorno prima. Nell’immagine sono presenti i primi piani di due, il polacco Miroslaw Hermaszewski e il russo Igor Volk. Di fianco alle fotografie si leggono due presunte dichiarazioni dei, in inglese, secondo cui «la, come alcuni si aspettano» e «non siamo stati nello spazio. Se qualcuno afferma che ci siamo stati, non è vero». Un contenuto simile è stato pubblicato anche su TikTok.Quanto diffuso si rifà alla teoria delpiattismo, una credenza infondata secondo cui il pianetasarebbe in realtà un disco piatto e non un globo sferico. Si tratta di un ...