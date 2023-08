No | il New York Times non ha proposto di abolire le elezioni

(Di lunedì 28 agosto 2023) Il 27 agosto 2023 il quotidiano La Verità ha pubblicato un articolo intitolato “Il popolo pensa troppo, meglioil voto”, attualmente disponibile solo nella versione cartacea. Il pezzo riporta una dichiarazione rilasciata dal fondatore del World Economic Forum Klaus Schwab (definito dall’autore dell’articolo «il portavoce ufficiale dell’inferno») sulla capacità dell’intelligenza artificiale di apprendere comportamenti e prevederne la ripetizione. Secondo l’autore, Schwab avrebbe fatto questo riferimento con «l’obiettivo dichiarato» di attaccare la «democrazia elettiva». Per rafforzare la tesi, l’articolo cita un editoriale pubblicato «alcuni giorni fa» dal quotidiano statunitense New, «in cui si dice apertamente che la cosa migliore per la democrazia americana sarebbe quella di “cancellare le ...

Tutto sotto l'occhio vigile dell'Inter, che a 13 anni l'ha catapultato in una Milano che sembrava: ' Era tutto più grande, dalle strade ai negozi... ' ha raccontato in una nostra intervista. ...Il petrolio è in rialzo a, dove le quotazioni salgono dello 0,15% a 79,95 dollari al barile. . 28 agosto 2023Oggi sono a rivolgere i miei auguri al neosindaco e ai suoi volti! Forse un giorno l'Orchestra del Nuovo Teatro Verdi andrà in Cina, Korea,e al Teatro Petruzzelli, ossia dove avevo già ...

New York, su Instagram il suono del ponte di Verrazzano: "E' così inquietante" - Video Adnkronos

Il petrolio è in rialzo a New York, dove le quotazioni salgono dello 0,15% a 79,95 dollari al barile.Il loro obiettivo è quello di creare una nuova città futuristica, sostenuta da energia pulita, vita urbana e trasporti pubblici efficienti.