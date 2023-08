Nick Kyrgios ci ha raccontato tutta la verità sul suo gigantesco tatuaggio dedicato ai Pokémon

Leggi su gqitalia

(Di lunedì 28 agosto 2023) Sarebbe dovuto essere l'anno di. La stella più istrionica del tennis contemporaneo ha aperto il 2022 conquistando il suo primo titolo di doppio vicino a casa, agli Australian Open, insieme al connazionale e buon amico Thanasi Kokkinakis. Ha proseguito con un'epica corsa verso la finale di Wimbledon, dov'è stato sconfitto da Novak Djokovic in quattro set. Nell'arco di 10 mesi, è passato dalla 137ª posizione al mondo alla 22ª. Una serie di infortuni, però, ne ha interrotto lo slancio.ha saltato Australian Open, Open di Francia e Wimbledon quest'anno. Come se non bastasse, proprio la scorsa settimana,ha annunciato che un infortunio al polso lo terrà fuori anche dagli US Open 2023, chiudendo una stagione con un totale di zero partecipazioni al Grande Slam. «È stato un anno difficile per via ...